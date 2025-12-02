Logo Tgcom24
Animali
LA PICCOLA STA BENE

Fiocco rosa in Spagna: è nata Wefa, baby gorilla

Grande festa al Bioparc Fuengirola, sulla costa tra Malaga e Marbella

02 Dic 2025 - 12:21
01:17 

Al Bioparc Fuengirola, sulla costa tra Malaga e Marbella, è venuto alla luce un piccolo di gorilla, segnando la prima nascita di questa specie in Spagna e la seconda in Europa. La femmina, Wefa, ha partorito il piccolo all'aperto alle 14:50 ora locale, sorprendendo custodi e visitatori. La nascita fa parte di un programma di riproduzione dell'Associazione europea degli Zoo e degli Acquari volto a preservare la specie del gorilla della pianura, classificata come in pericolo critico dall'Iucn.

Il personale dello zoo afferma che il neonato appare e la madre mostra un forte istinto materno. Wefa ha poi consumato parte della placenta, un comportamento naturale tra i primati che fornisce nutrienti essenziali dopo la nascita.

