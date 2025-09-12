Logo Tgcom24
IL RITORNO

Final Fantasy VII Remake Intergrade diventa portatile

Nintendo e Square Enix annunciano la versione per Switch 2 del leggendario gioco di ruolo.

12 Set 2025 - 18:19
02:03 

