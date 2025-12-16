Logo Tgcom24
SU XBOX E SWITCH 2

Final Fantasy VII Integrade si lascia provare

Square Enix lancia una versione di prova del gioco di ruolo su Xbox e Switch 2.

16 Dic 2025 - 15:10
01:35 