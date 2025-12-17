Logo Tgcom24
Fiera Milano, il ministro Tajani apre la terza Conferenza Nazionale dell'Export

All'iniziativa partecipano anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini

di Elena Tambini
17 Dic 2025 - 13:05
01:33 

I dati dell'export "sono molto positivi, continuiamo a crescere in tanti Paesi, ma complessivamente cresce l'export durante quest'anno. Funziona il nostro piano d'azione, l'obiettivo è quello di arrivare a 700 miliardi di export alla fine del 2027". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, alla Conferenza Nazionale dell'export dell'internazionalizzazione delle imprese, a Milano. All'iniziativa partecipano anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini