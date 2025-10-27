Festa in Giappone per i cento anni del "re del sushi"

Festa in Giappone per i cento anni dello chef Jiro Ono. Ha servito personalità di spicco in tutto il mondo e la sua arte del sushi è stata protagonista di un film pluripremiato. Ha conquistato tre stelle Michelin diventando lo chef più anziano al mondo ad aver raggiunto questo traguardo. E dopo tutti i successi raggiunti, non è ancora pronto per andare in pensione. Il leggendario "re del sushi" lavora da quando aveva 7 anni, e ancora oggi accoglie i clienti nel piccolo sushi bar da 10 posti nell'elegante quartiere Ginza di Tokyo.