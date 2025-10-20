Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
20esima edizione

Alla Festa del Cinema di Roma si celebrano gli attori italiani

Concorrenti di reality, sismologi, persino cuochi leggendari: sono gli attori italiani

di Michelangelo Iuliano
20 Ott 2025 - 15:24
01:29 

Claudio Amendola è tra i protagonisti di "Fuori la verità", che mette in scena uno spietato reality estremo. Nel romantico "Breve storia d'amore" il sismologo Adriano Giannini si confronta con il terremoto delle relazioni. Ma a Roma c'è spazio anche per suggestioni e idee per il futuro, come un docufilm su Alfredo di Lelio, il leggendario oste creatore delle omonime fettuccine al burro e parmigiano, piatto forte della cucina italiana nel mondo e di uno dei ristoranti storici della capitale. Dino Abbrescia si sta già preparando a sfoggiare gli iconici baffi di Alfredo e a mantecare...

festa del cinema di roma