Festa Cinema Roma: esordio Rampoldi in regia, legami e tradimenti in "Breve storia d'amore"

Sono concorrenti di reality, sismologi, persino cuochi leggendari. sono gli attori italiani. Alla Festa del Cinema di Roma si celebra il loro talento. Claudio Amendola è tra i protagonisti di "Fuori la verità", che mette in scena uno spietato reality estremo. Nel romantico "Breve storia d'amore" il sismologo Adriano Giannini si confronta con il terremoto delle relazioni. Ma alla Festa del Cinema di Roma c'è spazio anche per suggestioni e idee per il futuro, come un docufilm su Alfredo di Lelio, il leggendario oste creatore delle omonime fettuccine al burro e parmigiano, piatto forte della cucina italiana nel mondo e di uno dei ristoranti storici della capitale. Dino Abbrescia si sta già preparando a sfoggiare gli iconici baffi di Alfredo e a mantecare...