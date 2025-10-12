Logo Tgcom24
Ferrari Amalfi: ecco la nuova berlinetta V8 da 640 CV

La Amalfi sostituisce la Roma, dalla quale eredita la base meccanica. Aggiornati gli esterni e gli interni, sempre all'insegna dell'eleganza.

12 Ott 2025 - 23:16
01:32 
ferrari