Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Fare i genitori è più difficile delle Olimpiadi"

Dopo anni di vittorie e record, Federica Pellegrini racconta insieme al marito ed ex allenatore Matteo Giunta la sua sfida più impegnativa: come diventare genitore. "In un tempo solo nostro", il libro edito da De Agostini e scritto a quattro mani, svela con sincerità e ironia la vita di coppia e l'avventura della genitorialità. Ora si trovano a fare i conti con una prova che non si prepara in piscina ma nella vita quotidiana. E davanti alla domanda se sia più facile preparare una gara olimpica o fare i genitori, non ci sono dubbi: la seconda opzione è decisamente più impegnativa. Federica e Matteo, con questo libro, portano la stessa dedizione e disciplina anche nel racconto più intimo di tutti: quello della nascita di una famiglia.