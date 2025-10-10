Federica Nargi si allena in palestra… con il suo cane

Federica Nargi condivide un momento di quotidianità che conquista i social: durante una sessione di allenamento in palestra, l'ex velina si mostra in tenuta sportiva, impegnata tra esercizi e flessioni, con accanto il suo cane Flo. L'amico a quattro zampe la osserva curioso, seguendola da vicino mentre si allena. Un momento tenero e ironico che unisce fitness e affetto, confermando il legame speciale tra la showgirl e il suo fedele compagno.