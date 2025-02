Fausto Biloslavo a Tgcom24 da Bucha: "Qui un massacro che la storia non dimenticherà ma oggi tutti dicono solo 'basta' e 'pace'"

"Qui si è vissuto l'orrore, i russi che si stavano ritirando a nord di Kiev hanno compiuto un crimine di guerra, un massacro". L'inviato Fausto Biloslavo è a Bucha, in Ucraina. "Questo è il memoriale dedicato al massacro: 572 nomi, compresi quelli di un centenario e di un neonato di appena un anno.



"Qui portano non solo fiori ma anche peluche. Oggi, a tre anni dall'inizio dell'invasione russa, è un giorno in cui i parenti delle vittime vengono a rendere omaggio. Il massacro di Bucha è un crimine particolare che la storia non dimenticherà". "Oggi - continua - la gente vuole la pace e si dice disposta a delle cessioni territoriali, è il 38% degli ucraini, quello su cui spinge il presidente americano Trump".



"Sono appena tornato dal Donbass - spiega Biloslavo - dove la vittoria dei russi è una vittoria di Pirro e si combatte ancora. Questo conflitto è costato in tre anni un milione di morti da una parte e dall'altra. La gente dice "Basta" e "pace". Ma che pace sarà? Lo vedremo, ma dovrà essere una pace garantita dagli europei, perché altrimenti resteremmo col cerino in mano". Oggi la Commissione europea e i leader Ue sono tutti a Kiev. Gli ucraini chiedono garanzie di sicurezza ma una pace deve esserci per finire questo immane massacro, da Bucha al milione tra morti e feriti".