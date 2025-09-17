Logo Tgcom24
DECINE DI PERQUISIZIONI

Fatture false per oltre 100 milioni di euro: maxi frode fiscale tra Brescia e Mantova

Al centro dell'inchiesta un gruppo criminale che avrebbe utilizzato società cartiere italiane ed estere per emettere documenti fittizi e riciclare i proventi illeciti

17 Set 2025 - 15:36
Una complessa indagine condotta dalla guardia di finanza di Desenzano e Castiglione delle Stiviere ha svelato un vasto sistema di frode fiscale basato sull'emissione di fatture false per oltre 100 milioni di euro. Coinvolte aziende e abitazioni tra Brescia e Mantova, dove sono scattate numerose perquisizioni. Al centro dell'inchiesta un gruppo criminale che, secondo le indagini, avrebbe utilizzato società cartiere italiane ed estere per emettere documenti fittizi e riciclare i proventi illeciti.

