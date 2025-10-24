Logo Tgcom24
Fallout 4 festeggia con l'Anniversary Edition

Un'edizione commemorativa per il decimo anniversario che include tutte le espansioni e i contenuti.

24 Ott 2025 - 12:21
02:18 