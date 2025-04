Faccia a faccia Trump-Zelensky prima del funerale del Papa | Poi il presidente Usa sbotta su Putin

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si siedono uno davanti all'altro all'interno della basilica di San Pietro. Non sarà il primo 'miracolo di Francesco' come alcuni si azzardano a prefigurare ma la foto del faccia a faccia pubblicata dal capo di gabinetto del leader di Kiev è iconica e rappresenta il simbolo politico della riunione dei grandi della Terra in Vaticano per l'ultimo saluto a Jorge Mario Bergoglio. Le tensioni dello scontro avvenuto alla Casa Bianca davanti alle telecamere di tutto il mondo sembrano lontane anni luce. A porte chiuse e nella sacralità della chiesa più famosa del mondo i due presidenti si trovano per un breve ma denso colloquio prima di rivelarsi in pubblico e prendere i rispettivi posti, entrambi in prima fila non troppo distanti l'uno dall'altro, per assistere al rito funebre insieme alle rispettive mogli. La Casa Bianca ha parlato di un incontro "privato" e di una discussione "molto produttiva". Zelensky, che per l'occasione dei funerali ha dismesso la consueta mimetica militare verde optando per camicia e giacca nera, ha parlato di uno scambio di vedute "molto simbolico" che ha "il potenziale per diventare storico" se verranno raggiunti "risultati congiunti. In una seconda foto Trump e Zelensky, sempre all'interno della Basilica prima delle esequie, sono ritratti anche con il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron, che poggia una mano sulla spalla di Zelensky. E nel viaggio di rientro negli Usa, Trump esprime "dubbi" sulle reali intenzioni di Vladimir Putin.