Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
in concerto a marina di pisa

Fabrizio Moro si commuove sul palco al ricordo di Pippo Baudo

L'artista romano ha interrotto l'esecuzione di "Pensa", brano che lo consacrò al Festival di Sanremo nel 2007, sopraffatto dall'emozione

18 Ago 2025 - 09:25
00:51 

Momento di grande commozione al concerto di Fabrizio Moro a Marina di Pisa. L’artista romano ha interrotto l’esecuzione di "Pensa", brano che lo consacrò al Festival di Sanremo nel 2007, sopraffatto dall’emozione legata alla scomparsa di Pippo Baudo. Il cantautore, con la voce rotta, ha provato a portare avanti il brano, ma dopo poche strofe si è fermato tra gli applausi del pubblico. Moro ha poi ricordato il celebre conduttore, sottolineando come proprio Baudo, all’epoca direttore artistico e presentatore del Festival, avesse creduto nel brano e nella sua forza, permettendogli di raggiungere milioni di italiani. "Senza Pippo questa canzone non sarebbe arrivata dove è arrivata", ha detto Moro commosso.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri