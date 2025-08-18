Fabrizio Moro si commuove sul palco al ricordo di Pippo Baudo

Momento di grande commozione al concerto di Fabrizio Moro a Marina di Pisa. L’artista romano ha interrotto l’esecuzione di "Pensa", brano che lo consacrò al Festival di Sanremo nel 2007, sopraffatto dall’emozione legata alla scomparsa di Pippo Baudo. Il cantautore, con la voce rotta, ha provato a portare avanti il brano, ma dopo poche strofe si è fermato tra gli applausi del pubblico. Moro ha poi ricordato il celebre conduttore, sottolineando come proprio Baudo, all’epoca direttore artistico e presentatore del Festival, avesse creduto nel brano e nella sua forza, permettendogli di raggiungere milioni di italiani. "Senza Pippo questa canzone non sarebbe arrivata dove è arrivata", ha detto Moro commosso.