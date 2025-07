Ex Ilva, vertice per il sì all'accordo sul processo di decarbonizzazione

È atteso per il pomeriggio l'incontro al MIMIT tra le istituzioni per il via libera alla decarbonizzazione dell'Ilva. È un primo passo che ha già avuto una premessa tormentata con le dimissioni del sindaco di Taranto e per questo ci si limiterà a un primo step: decidere sui forni elettrici e sulla riapertura del bando di gara per la vendita dello stabilimento, rinviando ogni altra questione a quando la città tornerà ad avere un rappresentante e interlocutore col governo.