IL NODO

Ex Ilva, verso un'altra settimana di proteste

Attesa per l'appuntamento del 28 novembre al Mimit. Intanto i sindacati"annunciano che la mobilitazione continuerà

di Maria Luisa Sgobba
22 Nov 2025 - 14:52
01:31 

I sindacati chiedono a gran voce che il dossier dell'ex Ilva sia preso in mano direttamente dalla premier Meloni. Ma il ministro Urso replica: il tavolo è a Palazzo Chigi da oltre due anni, coordinato dal sottosegretario Mantovano; le riunioni collaterali presso altri ministeri si fanno perché la questione riguarda varie competenze. E ribadisce l'appuntamento di venerdì 28 novembre al Mimit dove si siederanno rappresentanti dei sindacati e degli enti locali. I sindacati annunciano tuttavia che le proteste continueranno.

