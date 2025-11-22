Ex Ilva, verso un'altra settimana di proteste

I sindacati chiedono a gran voce che il dossier dell'ex Ilva sia preso in mano direttamente dalla premier Meloni. Ma il ministro Urso replica: il tavolo è a Palazzo Chigi da oltre due anni, coordinato dal sottosegretario Mantovano; le riunioni collaterali presso altri ministeri si fanno perché la questione riguarda varie competenze. E ribadisce l'appuntamento di venerdì 28 novembre al Mimit dove si siederanno rappresentanti dei sindacati e degli enti locali. I sindacati annunciano tuttavia che le proteste continueranno.