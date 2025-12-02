Ex Ilva, prosegue la protesta da Genova a Taranto

La voce degli operai in piazza si è alzata forte prima a Genova: manifestazioni all'aeroporto, davanti all'area partenze erano in 1.500, e blocchi in autostrada con il traffico che è andato in tilt sull'A7 e sull'A10, allo sfilare di un corteo per circa due ore che è passato anche sul ponte San Giorgio. A centinaia si sono dati appuntamento per protestare e chiedere garanzie per il futuro dell'ex Ilva. A mezzogiorno ha fatto eco Taranto, con i blocchi all'interno dell'acciaieria. Prima hanno interrotto l'attività dell'altoforno 4 con i mezzi sui binari dell'area ghisa, e poi si sono spostati nell'area spedizioni. Mentre i sindacati sottoscrivevano una lettera per il governo, chiedendo direttamente a Giorgia Meloni il ritiro immediato del "piano corto" che vedrebbe una parziale chiusura degli impianti e reclamavano l'invio immediato di materiale da lavorare negli stabilimenti del nord, dove interi settori sono a rischio chiusura.