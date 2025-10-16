Ex Ilva, corteo di lavoratori e sindacati a Taranto

Il via libera del governo a un tavolo di confronto con i sindacati fissato per il 28 ottobre non ha fermato il grido di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. 24 ore di stop in tutti i siti del gruppo Acciaierie d'Italia. A Taranto in centinaia hanno marciato al grido di ambiente, salute e occupazione. A rischio oltre 10 mila posti di lavoro. "Vogliamo risposte oggi i lavoratori scendono in piazza presenteremo un documento al governo, bisogna sostenere l'intervento pubblico e ritirare il bando di vendita internazionale" dichiarano dal sindacato. In primo piano c'è il rilancio dell’azienda attraverso l’intervento pubblico, che garantisca posti di lavoro e una giusta transizione ecologica e sociale. Gli operai gridano il no alla cassa integrazione e chiedono risposte concrete.