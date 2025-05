Everest, allarme dal Nepal: raccolte 11 tonnellate di rifiuti

Il governo del Nepal ha dichiarato di avere il “dovere di proteggere” l'Himalaya dai rischi rappresentati dai cambiamenti climatici e dal numero crescente di alpinisti che affrontano le ascese alle vette della regione, tra cui l'Everest. Il governo nepalese ha finanziato una squadra di soldati e sherpa per rimuovere 11 tonnellate di rifiuti, quattro cadaveri e uno scheletro durante la stagione di scalata. I permessi per scalare l'Everest, che costano 11.000 dollari ciascuno, sono validi per 90 giorni.