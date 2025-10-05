Etna, ticket di 5 euro per vedere i crateri

"Siamo venuti apposta da Giarre, come ogni anno mi hanno chiesto cinque euro per salire. Non lo trovo giusto". "È una vergogna, perché un luogo così comune a tutti renderlo privato mi sembra impossibile e inaccettabile". Sono le voci della protesta che da giorni animano il dibattito sull’introduzione di un ticket da cinque euro per accedere ai Crateri Silvestri, tra le mete più frequentate del versante sud dell’Etna. Si stima un milione di visitatori l’anno. La zona è privata dal 1997 e appartiene al gruppo Russo Morosoli, lo stesso che gestisce la Funivia. Una decisione arrivata senza alcun confronto pubblico, neppure l'ente parco sarebbe stato informato. Sorprende turisti, cittadini, guide ambientali e il sindaco di Nicolosi, che ora chiede verifiche sulle procedure adottate.