Lavori iniziati nel 2011

Etiopia, inaugurata una gigantesca diga sul Nilo Azzurro

L'opera produrrà più di 5.000 megawatt e porterà elettricità a milioni di persone

09 Set 2025 - 15:38
01:00 

Inaugurata in Etiopia una gigantesca diga idroelettrica lungo il Nilo Azzurro, una mossa che porterà elettricità a milioni di persone ma che ha scatenato una forte opposizione da parte dei paesi vicini a valle. La Grande Diga del Rinascimento Etiope dovrebbe produrre più di 5.000 megawatt, raddoppiando l'attuale produzione dell'Etiopia, parte della quale sarà esportata nei paesi vicini. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha presieduto la cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato altri capi di Stato e dignitari africani. La diga, la cui costruzione è iniziata nel 2011, ha sollevato preoccupazioni da parte dei vicini Egitto e Sudan per la potenziale riduzione dei livelli dell'acqua a valle.

