Estate agli sgoccioli: ecco come vestiremo in autunno

L'autunno è ancora lontano, ma dopo mesi di calura incessante in un angolino della mente inizia a farsi largo l'immagine di ciò che ci vorremo mettere tra qualche settimana. Uscirne vittorioso è chi azzarda un po': il pareo diventa foulard con le prime brezze, la bandana ora si mette al collo e non in testa, lo stivale copre un po' la gamba quando ancora ci si mette la gonna. Ci penserà una giacchetta trapuntata o l'overshirt a quadri a dare il giusto tepore lasciando ancora l'idea di essere in vacanza. E allora ecco che il panama si riveste di feltro, ma collanine e dettagli bohémienne non abbandonano lo stile da città, accostandosi a maglioni, giacche e vestiti.