Esodo d'agosto, traffico da bollino nero

Sono 13 milioni e 155mila spostamenti previsti in due giorni. Le vacanze d'agosto cominciano con il primo grande esodo. Bollino rosso già da oggi. Ma la giornata più critica sarà quella di domani. Bollino nero su strade e autostrade per gli spostamenti dalle città verso il mare al sud, la montagna al Nord e verso i confini di Stato. Ore critiche anche nel pomeriggio e nella serata di domenica per i rientri di chi ha scelto il week end breve. L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici. Previsto un aumento del traffico verso Roma per il Giubileo dei giovani. Anas ha intensificato i servizi di sorveglianza e pronto intervento sulle strade e le autostrade.