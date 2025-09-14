Logo Tgcom24
ZAPAD 2025

Esercitazioni congiunte Mosca-Minsk: in volo i caccia russi

I jet sono equipaggiati con missili balistici ipersonici

14 Set 2025 - 18:15
01:00 

La Russia di Vladimir Putin e la Bielorussia di Alexander Lukashenko hanno lanciato nuove esercitazioni militari congiunte. Le manovre andranno avanti per cinque giorni: si stima che stiano partecipando migliaia di soldati. In prima battuta, i caccia russi MiG-31 equipaggiati con missili balistici ipersonici hanno completato un volo di addestramento di quattro ore sulle acque neutrali del Mare di Barents: a riferirlo l'agenzia di stampa Interfax. Durante la missione, i piloti hanno simulato un attacco aereo su obiettivi critici di un nemico ipotetico, spiega l'agenzia, applicando le lezioni apprese sul campo durante l'operazione militare speciale in Ucraina.

russia
bielorussia

