Esercitazioni congiunte Mosca-Minsk: in volo i caccia russi

La Russia di Vladimir Putin e la Bielorussia di Alexander Lukashenko hanno lanciato nuove esercitazioni militari congiunte. Le manovre andranno avanti per cinque giorni: si stima che stiano partecipando migliaia di soldati. In prima battuta, i caccia russi MiG-31 equipaggiati con missili balistici ipersonici hanno completato un volo di addestramento di quattro ore sulle acque neutrali del Mare di Barents: a riferirlo l'agenzia di stampa Interfax. Durante la missione, i piloti hanno simulato un attacco aereo su obiettivi critici di un nemico ipotetico, spiega l'agenzia, applicando le lezioni apprese sul campo durante l'operazione militare speciale in Ucraina.