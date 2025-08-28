Esercitazione antiterrorismo a Hong Kong, simulato attacco estremista al Terminal Kai Tak

Le autorità di Hong Kong hanno condotto un'esercitazione antiterrorismo su larga scala al Terminal Kai Tak, simulando un complotto estremista per attaccare la città. L'operazione è iniziata grazie a informazioni ricevute dalle autorità carcerarie e a segnalazioni del pubblico, che hanno portato all'intercettazione di un sospetto estremista. La situazione è poi degenerata con il coinvolgimento di altri estremisti, richiedendo un'azione congiunta tra diversi dipartimenti. Sono stati impiegati elicotteri, motoscafi e vari robot per neutralizzare le minacce.