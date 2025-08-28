Logo Tgcom24
LA SIMULAZIONE

Esercitazione antiterrorismo a Hong Kong, simulato attacco estremista al Terminal Kai Tak

Sono stati impiegati elicotteri, motoscafi e vari robot per neutralizzare le minacce

28 Ago 2025 - 14:21
02:10 

Le autorità di Hong Kong hanno condotto un'esercitazione antiterrorismo su larga scala al Terminal Kai Tak, simulando un complotto estremista per attaccare la città. L'operazione è iniziata grazie a informazioni ricevute dalle autorità carcerarie e a segnalazioni del pubblico, che hanno portato all'intercettazione di un sospetto estremista. La situazione è poi degenerata con il coinvolgimento di altri estremisti, richiedendo un'azione congiunta tra diversi dipartimenti. Sono stati impiegati elicotteri, motoscafi e vari robot per neutralizzare le minacce.

