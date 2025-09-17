Erutta il vulcano Monte Marapi: colonne di cenere nel cielo di Sumatra

Le autorità indonesiane stanno monitorando l'attività vulcanica e valutando l'impatto sulla popolazione locale
Il vulcano Monte Marapi, situato nella parte occidentale di Sumatra, in Indonesia, ha eruttato nelle scorse ore, proiettando alte colonne di cenere nell'atmosfera. L'eruzione ha generato una densa nube che si è alzata per chilometri, visibile anche a grande distanza. Le autorità indonesiane stanno monitorando l'attività vulcanica e valutando l'impatto sulla popolazione locale. Non sono stati segnalati feriti, ma sono scattate misure preventive per la sicurezza dei residenti.
