RESIDENTI MESSI IN SICUREZZA

Erutta il vulcano Monte Marapi: colonne di cenere nel cielo di Sumatra

Le autorità indonesiane stanno monitorando l'attività vulcanica e valutando l'impatto sulla popolazione locale

17 Set 2025 - 15:05
00:35 

Il vulcano Monte Marapi, situato nella parte occidentale di Sumatra, in Indonesia, ha eruttato nelle scorse ore, proiettando alte colonne di cenere nell'atmosfera. L'eruzione ha generato una densa nube che si è alzata per chilometri, visibile anche a grande distanza. Le autorità indonesiane stanno monitorando l'attività vulcanica e valutando l'impatto sulla popolazione locale. Non sono stati segnalati feriti, ma sono scattate misure preventive per la sicurezza dei residenti.

