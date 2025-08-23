Logo Tgcom24
Spettacolo
"IL MIO GIORNO PREFERITO"

Eros Ramazzotti, dopo tre anni il nuovo singolo

In versione italiana e spagnola

23 Ago 2025 - 09:46
01:37 

Esce in versione italiana e spagnola il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, "Il mio giorno preferito" ("Mi dìa preferido"). Un brano pop dallo spirito contemporaneo che arriva dopo tre anni dall'ultimo lavoro discografico e dopo 40 anni di successi internazionali
 

