Spettacolo
Battaglia legale in vista

L'eredità di Brigitte Bardot agli animali

Il patrimonio di BB si aggira intorno ai 65 milioni di euro tra immobili e diritti dei film

di maria vittoria cora'
29 Dic 2025 - 16:13
01:24 

L’eredità di Brigitte Bardot è destinata agli animali, ma al marito (che era con lei al momento della morte, all'alba di ieri) e al figlio deve andare la metà (e si preannuncia una battaglia legale).