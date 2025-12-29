L'eredità di Brigitte Bardot agli animali

Il patrimonio di BB si aggira intorno ai 65 milioni di euro tra immobili e diritti dei filmdi maria vittoria cora'
L’eredità di Brigitte Bardot è destinata agli animali, ma al marito (che era con lei al momento della morte, all'alba di ieri) e al figlio deve andare la metà (e si preannuncia una battaglia legale).
