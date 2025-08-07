Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
CONTRO L'UNIONE EUROPEA

Entrano in vigore i dazi di Trump

"Ora miliardi di dollari inizieranno ad affluire negli Usa", ha detto il tycoon

07 Ago 2025 - 12:40
01:34 

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora di Washington (le 6 di in Italia) i nuovi dazi statunitensi sui prodotti di decine di economie mondiali, delineando il nuovo ordine commerciale auspicato dal presidente americano Donald Trump. "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da Paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa", ha scritto il tycoon sul suo social Truth.

dazi
usa
trump

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri