Entra oggi in vigore la legge Brambilla contro il maltrattamento degli animali

La nuova legge prevede pene severissime per chi uccide o maltratta un animale. Si arriva fino a 4 anni di carcere e 60mila euro di multa. Per il maltrattamento previsti fino a due anni di detenzione e 30mila euro di multa. le pene aumentano se i fatti sono commessi davanti a minori, se coinvolgono più animali e se vengono diffuse immagini online. Ma non solo.