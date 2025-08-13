Logo Tgcom24
Entra nel bagno chimico, ma si ribalta: il video diventa virale

L'episodio si è verificato nel corso di un noto festival estivo di musica e surf in Cornovaglia

13 Ago 2025 - 13:41
00:25 

Sta facendo il giro del web il filmato che mostra un uomo bloccato all’interno di un bagno chimico che si è ribaltato durante un noto festival estivo di musica e surf in Cornovaglia, in Inghilterra. Le immagini, riprese da altri partecipanti, hanno rapidamente fatto il pieno di visualizzazioni sui social, suscitando reazioni tra l’ironico e il preoccupato. L’episodio si è verificato nel corso della manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutto il Paese e dall’estero.

