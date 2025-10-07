Energia, Marco Mele a Tgcom24: "Ecco perché il biometano per il futuro dei trasporti"

Ma cos'è il biometano? "E' una formula chimica - è la risposta di Mele - identica al metano che conosciamo, ma rappresenta un vettore che deriva dalla digestione dei rifiuti, degli elementi di scarto agricoli, che entrano in questi famosi digestori e producono metano proveniente così dal circuito dell'economia circolare. Può essere utilizzato nelle auto che già oggi sono alimentate a metano o negli autobus di tutte le città. L'unica differenza è che non viene dal fossile e fa muovere i nostri mezzi pubblici e privati senza inquinare".