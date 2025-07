Elista, in Russia, è la città degli scacchi

Immaginate una città dove tutto gira intorno a un gioco, dove le piazze sono dominate da scacchiere giganti e i monumenti sullo sfondo di templi buddisti sembrano usciti da una partita epica. Elista, capitale della Calmucchia una piccola repubblica autonoma in Russia, è proprio questo: la "città degli scacchi", una realtà che affonda le radici in un sogno visionario, ma anche in un’era di controversie e stravaganze.