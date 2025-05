Elezioni, al voto 117 comuni italiani

Domenica e lunedì al voto in 117 comuni italiani, chiamati a eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Fra questi ci sono 31 Comuni con più di 15mila abitanti, di cui quattro capoluoghi. Genova la città più grande, con quasi mezzo milione di elettori. Ravenna, Taranto e Matera sono gli altri capoluoghi al voto. Con quasi 124mila, il più popoloso fra i Comuni non capoluogo al voto è Giugliano, in Campania. Se nessun candidato sindaco riuscirà a superare il 50% al primo turno, il ballottaggio fra i due più votati si terrà due settimane dopo, l'8 e il 9 giugno, in contemporanea con i 5 referendum abrogativi sui temi del lavoro e della cittadinanza italiana. Sempre l'8 e il 9 giugno si svolgerà anche il primo turno delle amministrative in alcuni Comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti domenica tutto il giorno dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio e i risultati si conosceranno in serata. Le schede delle elezioni circoscrizionali saranno scrutinate il giorno dopo, martedì 27 maggio.