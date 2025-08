Eleonora Boi morsa da uno squalo: "Sto bene"

Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forza ai Vaqueros de Bayamón, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico. La giornalista sportiva con un passato in Mediaset è stata ferita alla coscia sulla spiaggia di Isla Verde. Boi, che è incinta, è in condizioni stabili ed è stata trasferita all'ospedale dell'Università di Porto Rico a Carolina. Poi sui social tranquillizza tutti: "Io e il mio bambino stiamo bene".