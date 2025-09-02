Logo Tgcom24
Economia, anche Christine Lagarde promuove l'Italia

"Roma sta compiendo sforzi molti seri e raggiungerà presto l'obiettivo del 3% del deficit sul pil", le parole della presidente della Bce

di Leonardo Panetta
02 Set 2025 - 12:28
01:29 

Anche Christine Lagarde promuove i risultati del governo Meloni in ambito economico. "Roma sta compiendo sforzi molti seri e raggiungerà presto l'obiettivo del 3% del deficit sul pil", le parole della presidente della Bce in un'intervista radiofonica. "Faremmo bene a ispirarci". Una promozione eccellente che lascia intravvedere all'orizzonte l'uscita dalla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo avviata un anno fa per il nostro Paese e altri dell'Ue, tra cui la Francia. Ma mentre l'Italia si è distinta per il rigore e il lavoro di aggiustamento delle finanze, Parigi è rimasta strozzata da una crisi dei conti e politica. "E' il malato d'Europa", ha sentenziato il Wall Street Journal.

