Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
L'INIZIATIVA

Ecco il francobollo per i 30 anni di "Con te partirò" di Andrea Bocelli

Appartiene alla serie tematica "Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano"

23 Ott 2025 - 19:05
00:14 

A trent’anni dalla pubblicazione di "Con te partirò", una delle canzoni di maggior successo nella storia della musica italiana resa celebre nel mondo da Andrea Bocelli, si è svoltaa Palazzo Piacentini la cerimonia di presentazione e annullo filatelico di un francobollo dedicato al celebre brano. Alla cerimonia di svelamento del francobollo, appartenente alla serie tematica "Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano", con Andrea Bocelli erano presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, il Sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, la presidente di Sugar Music, Caterina Caselli, il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone, e il responsabile filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti.

video evidenza
andrea bocelli