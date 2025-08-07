Logo Tgcom24
COME APPARE OGGI

Ecco dove sorgerà il Ponte sullo Stretto di Messina

Le immagini di Villa San Giovanni, dove verrà costruito uno dei due piloni

07 Ago 2025 - 17:38
01:01 

Sorgerà a Santa Trada, frazione di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), uno dei due piloni del Ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è recato sul posto, all’indomani dell’ok definitivo al progetto da parte del Cipess, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.

Il cantiere dovrebbe prendere il via tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2025. L’opera, secondo il progetto, avrà due torri alte 399 metri ciascuna, mentre il ponte sospeso si troverà a 72 metri sul livello del mare, per garantire il passaggio delle navi.

