È tempo di transumanza

C'è un clima di grande festa, quando - in autunno -, negli alpeggi, arriva il giorno della transumanza. Un momento di letizia ma anche di malinconia, perché la stagione in alpeggio si conclude, l'inverno è alle porte e le vacche vanno riportate a valle. Si lascia sempre qualcosa di sé tra quelle borgate montane. Ricordi, sapori e tradizioni che restano sospese per un anno, per un'altra estate che verrà.