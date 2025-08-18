È il giorno dell'Ucraina a Washington: Trump vedrà Zelensky e i leader europei

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è già atterrata alla base di Andrews, appena fuori Washington. In queste ore sono in arrivo anche il presidente francese Macron, quello finlandese Stubb, il primo ministro britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Già atterrato anche il presidente ucraino Zelensky. I colloqui che si terranno saranno cruciali per il futuro non solo dell'Ucraina ma dell'intera Europa. L'unione mostrata fino a ora verrà messa alla prova dalle discussioni con Trump.