Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
ADDIO AL GRANDE STILISTA

E' morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni

Lo stilista aveva iniziato la sua carriera"alla Rinascente dove aveva cominciato a lavorare come vetrinista

di Eleonora Rossi Castelli
04 Set 2025 - 17:07
02:30 

Giorgio Armani, stilista e imprenditore, tra i nomi più famosi della moda made in Italy è morto a 91 anni. Nato a Piacenza nel 1934, aveva vissuto un’estate complicata dal punto di vista della salute, tanto che, per la prima volta nella storia della sua lunga carriera, non aveva presenziato alle sfilate maschili di Milano e a quella della collezione Giorgio Armani Privé a Parigi, destando qualche preoccupazione. Aveva iniziato la sua carriera alla Rinascente dove, dopo aver lasciato gli studi in medicina, il giovane Armani aveva cominciato a lavorare come vetrinista. Nel 1965 lo aveva notato Nino Cerruti che l’aveva voluto per ridisegnare la confezione della sua azienda, la Hitman. Dopo sette anni con Cerruti, Armani insieme a Sergio Galeotti, socio e compagno scomparso a metà degli anni Ottanta, fonda la Giorgio Armani, azienda che oggi rappresenta uno dei colossi della moda italiana nel mondo. Solo qualche giorno fa lo stilista aveva rilevato anche la storica Capannina di Forte dei Marmi.

