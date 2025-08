E' il giorno del Ponte sullo Stretto

Da sogno a progetto concreto. Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Il comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il progetto per la costruzione del nuovo ponte che collegherà la Sicilia al continente. "Oggi i treni ci mettono tra i 120 e i 180 minuti, passeggeri e merci, si scenderà dai 120 180 a 15 minuti", annuncia il vicepremier Salvini. Un colosso dell'ingegneria, con una campata unica di 3.300 metri, la più lunga sospesa del mondo. Una sfida tecnologica che non trova paragoni. Finanziata con fondi pubblici e investimenti europei, l'opera avrà un impatto economico rilevante: genererà fra i 100 e i 120 mila posti di lavoro. "Ringrazio il ministro Salvini - ha commentato il premier Meloni - per il coraggio e la determinazione. Non è un’opera facile ma lo riteniamo un investimento sul presente e sul futuro dell’Italia, e ci piacciono le sfide difficili quando sono sensate". L'opposizione, tutte le associazioni ambientaliste e il comitato cittadino messinese "Invece del ponte" ribadiscono però un secco no e si preparano ai ricorsi.