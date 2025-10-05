E' già tempo di... zucche giganti

Halloween si avvicina e alle fiere d'autunno negli States sono protagoniste zucche di dimensioni recorddi Elisabetta Biraghi
La zucca nel cortile di Tony Scott, ingegnere che vive nello Stato di New York pesa come un'utilitaria, quasi 900 chili. Si è classificata al terzo posto in una delle fiere autunnali che precedono quelle di Halloween. Se ne prende cura da mesi, nutrendola con fertilizzante e coprendola con una coperta di notte per mantenerla a una temperatura stabile: "Una zucca gigante nasce da un seme perfetto". Gli appassionati negli States scelgono semi che in passato hanno prodotto zucche di grandi dimensioni o ne testano di nuovi. Acqua nutrienti e cure amorevoli fanno il resto.
