E' già tempo di... zucche giganti

La zucca nel cortile di Tony Scott, ingegnere che vive nello Stato di New York pesa come un'utilitaria, quasi 900 chili. Si è classificata al terzo posto in una delle fiere autunnali che precedono quelle di Halloween. Se ne prende cura da mesi, nutrendola con fertilizzante e coprendola con una coperta di notte per mantenerla a una temperatura stabile: "Una zucca gigante nasce da un seme perfetto". Gli appassionati negli States scelgono semi che in passato hanno prodotto zucche di grandi dimensioni o ne testano di nuovi. Acqua nutrienti e cure amorevoli fanno il resto.