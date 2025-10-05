Logo Tgcom24
una dal peso di un'auto

E' già tempo di... zucche giganti

Halloween si avvicina e alle fiere d'autunno negli States sono protagoniste zucche di dimensioni record

di Elisabetta Biraghi
05 Ott 2025 - 14:12
00:48 

La zucca nel cortile di Tony Scott, ingegnere che vive nello Stato di New York pesa come un'utilitaria, quasi 900 chili. Si è classificata al terzo posto in una delle fiere autunnali che precedono quelle di Halloween. Se ne prende cura da mesi, nutrendola con fertilizzante e coprendola con una coperta di notte per mantenerla a una temperatura stabile: "Una zucca gigante nasce da un seme perfetto". Gli appassionati negli States scelgono semi che in passato hanno prodotto zucche di grandi dimensioni o ne testano di nuovi. Acqua nutrienti e cure amorevoli fanno il resto.

