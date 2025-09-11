Drone ucraino colpisce nave russa da 60 milioni di dollari nel Mar Nero

Un drone ucraino ha colpito una nave della flotta russa del Mar Nero al largo di Novorossijsk. Lo ha reso noto l’intelligence militare di Kiev (Gur), precisando che si tratta di una delle sole quattro unità di questo tipo in possesso della Russia, del valore stimato di circa 60 milioni di dollari. L’attacco, avvenuto il 10 settembre, ha danneggiato gravemente le apparecchiature di comando, comunicazione e rilevamento. Secondo il Gur, la nave è stata messa fuori uso e dovrà affrontare costose riparazioni.