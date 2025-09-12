Logo Tgcom24
REMAKE COMPLETO

Dragon Quest VII rinasce a febbraio con Reimagined

Il celebre gioco di ruolo di Square Enix si ripresenta in una nuova versione moderna.

12 Set 2025 - 18:14
