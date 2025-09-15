Dossier di FdI dopo Kirk: "28 episodi di violenza contro il partito in 36 mesi"

A partire da quello del settembre 2022, quando a Milano vennero affissi dei manifesti con Meloni a testa in giùdi Erika Sità
Dopo la morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk in America, a documentare che la tensione è cresciuta anche nel nostro Paese, c'è un dossier dei gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, dal titolo "Chi soffia sul fuoco dell'odio politico". Ventotto episodi di violenza contro il partito del premier negli ultimi 36 mesi, a partire da quello del settembre 2022, quando a Milano vennero affissi dei manifesti con Meloni a testa in giù.
Nel periodo che va dal primo settembre 2024 al primo settembre 2025, il quotidiano "Il Tempo" ha invece contato 61 atti violenti o intimidatori contro le forze politiche. Tra manifesti imbrattati, scritte offensive e attacchi ai circoli, il partito più bersagliato è ancora Fratelli d'Italia, con 27 episodi violenti. Segue il Pd, con 15, la Lega con 8, Forza Italia con 5, il Movimento 5 Stelle con 2. Allarme che porta il Viminale a tenere alta la guardia.
