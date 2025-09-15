Dossier di FdI dopo Kirk: "28 episodi di violenza contro il partito in 36 mesi"

Nel periodo che va dal primo settembre 2024 al primo settembre 2025, il quotidiano "Il Tempo" ha invece contato 61 atti violenti o intimidatori contro le forze politiche. Tra manifesti imbrattati, scritte offensive e attacchi ai circoli, il partito più bersagliato è ancora Fratelli d'Italia, con 27 episodi violenti. Segue il Pd, con 15, la Lega con 8, Forza Italia con 5, il Movimento 5 Stelle con 2. Allarme che porta il Viminale a tenere alta la guardia.