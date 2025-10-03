Doppia Taylor Swift: in uscita un album e un film

E' iniziata una nuova era... Taylor Swift è tornata con l'album "The life of a showgirl", un viaggio che racconta il dietro le quinte della sua vita da star mondiale. Paillettes, piume e glitter sono l'emblema del suo 12esimo disco. Per l'occasione in tutto il mondo, italia compresa è al cinema il film evento "The Official Release Party of a Showgirl,", un'esperienza unica per vedere in anteprima il videoclip del singolo ufficiale, il racconto dei 12 brani dell'album e i contenuti del backstage. Le sorprese non finiscono qui: nel disco duettano per la prima volta Taylor Swift e la popstar Sabrina Carpenter. Nel disco c'è anche un omaggio a Portofino. Dopo la notizia la città ha inviato ufficialmente la cantante a visitarla.