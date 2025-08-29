Dopo Kiev nuova notte di terrore in Ucraina sotto attacco russo

Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson sotto le bombe russe, una nuova ondata di raid dopo la notte di terrore a Kiev. E' salito a 23 morti il bilancio delle vittime dell'attacco massiccio contro la capitale ucraina che ha provocato sdegno e condanna internazionali. Una tempesta di droni e missili - anche quelli supersonici kinzhal - alla quale sono seguiti combattimenti diretti sul campo di battaglia. Almeno 190 scontri nelle ultime 24 ore, poi bombe aeree guidate, razzi e droni. Nel mirino, assicura Mosca, solo imprese del complesso militare-industriale e basi aeree ucraine. Non così, contrattacca Kiev: "Sono stati presi di mira i civili, tra le vittime ci sono anche 4 bambini", e sono state colpite le sedi delle delegazioni dell'Ue e del British Council. Trump non è contento ma neanche sorpreso. Poi l'annuncio del presidente: una nuova vendita di armi a Kiev per 825 milioni di dollari per rafforzare le capacità difensive dell'Ucraina. Gli sforzi americani per mediare la pace tra i due nemici in guerra sembrano in stallo.