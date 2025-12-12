Donna morta nel Vicentino: è omicidio

Dall'esito dell'autopsia sul corpo di Diana Canevarolo è stata esclusa la caduta accidentale. Sotto sequestro degli attrezzi da lavoro della casa della vittima. L procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. La 49enne di origine padovana era stata ritrovata in condizioni disperate, giovedi scorso, all'alba, nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, ed è morta due giorni dopo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La donna, impiegata in una ditta di pulizie, viveva con il figlio 19enne e il compagno; era stato proprio lui a dare l'allarme e chiamare il 118.